Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое"

Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот.

Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg 2019-03-24T19:07:02+02:00 Донбасс Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин

Через контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", который был открыт в Луганской области, за первый день работы прошло почти полторы сотни человек и более пятидесяти автомобилей.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, из "серой зоны" и в обратном направлении через линию соприкосновения проследовали 142 человека и 56 транспортных средства.

При этом желающих попасть на неподконтрольную территорию или выехать с нее в Украину за день не фиксировали.

"Лиц, которые прибыли с временно оккупированной территории Луганской области, или тех, которые намеревались проследовать туда, пограничники не зафиксировали", - заявили в ГПСУ.

Как мы сообщали ранее, на КПВВ "Золотое" было развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест, а на случай вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и сотрудников.

Также оборудован пункт обогрева, места для отдыха. Военные говорят, что пункт пропуска сможет пропускать полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.