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Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое"

Сегодня, 19:07

Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот
КПВВ "Золотое". Фото: скриншот.
Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/78b/11b/5c978b11b6b28.jpg Донбасс Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин

Через контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", который был открыт в Луганской области, за первый день работы прошло почти полторы сотни человек и более пятидесяти автомобилей.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, из "серой зоны" и в обратном направлении через линию соприкосновения проследовали 142 человека и 56 транспортных средства.

При этом желающих попасть на неподконтрольную территорию или выехать с нее в Украину за день не фиксировали.

"Лиц, которые прибыли с временно оккупированной территории Луганской области, или тех, которые намеревались проследовать туда, пограничники не зафиксировали", - заявили в ГПСУ.

Как мы сообщали ранее, на КПВВ "Золотое" было развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест, а на случай вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и сотрудников.

Также оборудован пункт обогрева, места для отдыха. Военные говорят, что пункт пропуска сможет пропускать полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену.

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Тег Донбасс, луганская область, гпсу, Золотое, кпвв, ООС

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