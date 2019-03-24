Пограничники подвели итог первого дня работы КПВВ "Золотое"
Через пункт пропуска в Луганской области за день прошли 142 человека и 56 машин
Через контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", который был открыт в Луганской области, за первый день работы прошло почти полторы сотни человек и более пятидесяти автомобилей.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, из "серой зоны" и в обратном направлении через линию соприкосновения проследовали 142 человека и 56 транспортных средства.
При этом желающих попасть на неподконтрольную территорию или выехать с нее в Украину за день не фиксировали.
"Лиц, которые прибыли с временно оккупированной территории Луганской области, или тех, которые намеревались проследовать туда, пограничники не зафиксировали", - заявили в ГПСУ.
Как мы сообщали ранее, на КПВВ "Золотое" было развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест, а на случай вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и сотрудников.
Также оборудован пункт обогрева, места для отдыха. Военные говорят, что пункт пропуска сможет пропускать полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену.
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