Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора

Нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США

Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора 2019-03-18T11:27:20+02:00 Донбасс Нелегальные мигранты за «путешествие» через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США









На границе с Россией ликвидирован канал незаконной переправки в Украину граждан Вьетнама и Индии и разоблачили российского организатора. Непосредственное перемещение "путешественников" из Южной Азии преступные элементы планировали реализовать эти выходные. Об этом сообщает Госпогранслужба.

После задержания группы по 8 иностранцев, в ходе оперативных мероприятий на окраине н.п. Россыпное Луганской области, пограничники обнаружили и задержали двух мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что лица – граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегальных мигрантов.

Во время проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев, позвонил житель российского приграничья. Он сообщил, что ему и его товарищу, необходимо будет встретить на границе восемь граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Вместе с тем, гражданин России пообещал, что при таких условиях пособники получат денежное вознаграждение в размере 650 долларов США.

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США, большую часть которых присвоил российский организатор преступления. К тому же на мобильном телефоне одного из "путешественников" выявлены медиафайлы, на которых видно документирование расчета за незаконную путешествие.

О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России Украинские пограничники сообщили смежную сторону, однако несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад "незваных гостей".

По факту незаконной переправки через границу восьми иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, следственными подразделениями которой в отношении причастных лиц начато досудебное расследование по ст. 332 УК Украины. Кроме того, на нарушителей государственной границы составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204 КУоАП.

Напомним, украинцам в Польше грозит пять лет тюрьмы за помощь нелегалам. Трое наших сограждан помогли попасть в Польшу сотням выходцам из Африки, Ближнего Востока и Азии.

Также мы писали, что на Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу. Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу.

Ранее в этом году в Польше уже задерживали граждан Украины по обвинению в незаконной легализации иностранцев. Так, в январе украинцев за это арестовали в Люблине.

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