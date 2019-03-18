Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора

Сегодня, 11:27

Нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США

Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора Донбасс Нелегальные мигранты за «путешествие» через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США

На границе с Россией ликвидирован канал незаконной переправки в Украину граждан Вьетнама и Индии и разоблачили российского организатора. Непосредственное перемещение "путешественников" из Южной Азии преступные элементы планировали реализовать эти выходные. Об этом сообщает Госпогранслужба.

После задержания группы по 8 иностранцев, в ходе оперативных мероприятий на окраине н.п. Россыпное Луганской области, пограничники обнаружили и задержали двух мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что лица – граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегальных мигрантов.

Во время проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев, позвонил житель российского приграничья. Он сообщил, что ему и его товарищу, необходимо будет встретить на границе восемь граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Вместе с тем, гражданин России пообещал, что при таких условиях пособники получат денежное вознаграждение в размере 650 долларов США.

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США, большую часть которых присвоил российский организатор преступления. К тому же на мобильном телефоне одного из "путешественников" выявлены медиафайлы, на которых видно документирование расчета за незаконную путешествие.

О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России Украинские пограничники сообщили смежную сторону, однако несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад "незваных гостей".

По факту незаконной переправки через границу восьми иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, следственными подразделениями которой в отношении причастных лиц начато досудебное расследование по ст. 332 УК Украины. Кроме того, на нарушителей государственной границы составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204 КУоАП.

Напомним, украинцам в Польше грозит пять лет тюрьмы за помощь нелегалам. Трое наших сограждан помогли попасть в Польшу сотням выходцам из Африки, Ближнего Востока и Азии. 

Также мы писали, что на Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу. Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу.

Ранее в этом году в Польше уже задерживали граждан Украины по обвинению в незаконной легализации иностранцев. Так, в январе украинцев за это арестовали в Люблине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пограничники, граница, мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу

16 марта, 13:34

Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу

Закарпатские пограничники со стрельбой задержали "ходоков" и попали в ДТП

15 марта, 19:03

Четверо нарушителей оказали злостное неповиновение требованиям правоохранителей

На Донбассе перехватили табачную контрабанду: опубликованы фото

15 марта, 17:17

Пограничники на Донбассе задержали контрабандистов с грузом сигарет

Из Украины пытались вывезти уникальный томик Франко, часы и картину

15 марта, 14:00

Супружеская пара прихватила с собой в Беларусь еще несколько предметов старины

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Полина Уварова пыталась покончить с собой

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет