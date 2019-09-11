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Пограничники задержали боевика-"Коршуна": захватывал органы власти и стоял на блокпостах

11 сентября, 12:34

Появилось видео с задержанным боевиком, который был в розыске

/ Фото: ГПСУ

Украинские пограничники на пункте пропуска "Чонгар" задержали 35-летнего боевика с позывным "Коршун".

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, выяснилось, что мужчина в 2014 году принимал участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления в Донецкой области.

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Тогда он входил в состав "русской православной армии", нес службу на одном из блокпостов при въезде в Донецк со стороны Новотроицкого.

По словам самого задержанного, он разочаровался в идеях "русского мира" и решил поехать в Россию на заработки. Пограничники передали боевика, который находился в розыске, правоохранителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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пограничники Донбасс боевики чонгар

Источник: Сегодня

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