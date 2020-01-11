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Пограничники задержали восемь пенсионеров из ОРДЛО: куда они направлялись и зачем

11 января, 10:40

Жители оккупированного Донбасса направлялись в город Сватово

/ Фото: ГПСУ

Пограничники в Луганской области на перекрестке дорог "Орехово – Донецкое – Крымское – Муратово" остановили два автомобиля с людьми, которые пытались попасть на подконтрольную Украине территорию. Кроме водителей, в автомобилях находились восемь жителей оккупированной Голубовки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные, тоже жители оккупированной территории, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже их ожидали две машины. Затем граждане направлялись в город Сватово для получения пенсий.

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На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.

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Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может быть решен только в контексте их деоккупации.

Кроме того, жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пугают лишением пенсий, если те не обзаведутся незаконными местными "паспортами".

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пограничники Донбасс пенсии Луганская область ОРДЛО

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