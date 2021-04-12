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Похитил и пытал волонтера. Под Донецком будут судить нацгвардейца

12 апреля, 18:56

Виктория Барановская Виктория Барановская

По данным следствия он три месяца издевался над ним, удерживал в холодном и сыром помещении, бил и заставлял признаться в преступлении

В Донецкой области будут судить бывшего командира одного из отделений батальона специального назначения Нацгвардии. Его обвиняют в пытках и похищении волонтера.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года, во исполнение незаконного приказа, по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время данный человек в качестве волонтера помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчину связали клейкой лентой и перевезли в Днепропетровскую область и в течение месяца удерживали в холодном и влажном помещении туалетной комнаты. Затем его перевезли в заброшенный охотничий дом, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года.

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"По данным следствия, мужчину пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми. Таким образом его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в Интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии", – подчеркнули в ГБР.

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7 апреля 2021 правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру отделения батальона спецназначения Нацгвардии. Его обвиняют в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемое в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины); истязании с целью принуждения совершить действия, наказание, запугивание, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК).

8 апреля обвинительный акт направили в Великоновоселковский районный суд Донецкой области.

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Ранее мы сообщали, что арестованный в оккупированном Крыму журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко заявил о применении к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ.

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