Похороны Захарченко: главарь боевиков "ДНР" погребен возле взорванных Гиви и Моторолы

На церемонии похорон присутствовали около двухсот человек

Гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.

Как сообщают просепаратистские СМИ, ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. Церемония похорон, на которой присутствовали около двухсот человек, продлилась примерно час.

Захоронение было произведено рядом с могилами других главарей боевиков – Арсена Павлова (позывной "Моторола") и Михаила Толстых (позывной "Гиви"), тоже уничтоженных в результате подрывов соответственно в октябре 2016-го и феврале 2017-го.

Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" заявили, что проститься с главарем боевиков якобы пришли 200 тысяч жителей Донецка и других городов непризнанной "республики".

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Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Позже появились подробности об убийстве Захарченко. "Заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин сообщил, где находилось взрывное устройство, в результате которого погиб Захарченко.