На похороны Захарченко согнали 120 тысяч человек: опубликованы новые фото

Сегодня, 12:23

Пропагандисты "ДНР" заявили, что проститься с главарем боевиков якобы пришло рекордное число людей

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Проститься с главарем боевиков т.н. "ДНР" Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа, якобы пришли 120 тысяч человек.

Об этом заявили пропагандистские СМИ непризнанной "республики", которые также обнародовали новые фото с "церемонии" прощания.

Как известно, в воскресенье утром в Донецк согнали бюджетников и школьников для участия в церемонии прощания с Захарченко. Поскольку траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Подробнее читайте в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
похороны, захарченко, пропагандисты

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Источник:

"Сегодня"

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