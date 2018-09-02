На похороны Захарченко согнали 120 тысяч человек: опубликованы новые фото

Проститься с главарем боевиков т.н. "ДНР" Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа, якобы пришли 120 тысяч человек.

Об этом заявили пропагандистские СМИ непризнанной "республики", которые также обнародовали новые фото с "церемонии" прощания.



















































Как известно, в воскресенье утром в Донецк согнали бюджетников и школьников для участия в церемонии прощания с Захарченко. Поскольку траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Подробнее читайте в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".