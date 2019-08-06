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Пока на Донбассе перемирие – боевики усиливаются: появились тревожные разведданные

Сегодня, 05:17

Оккупанты используют давно любимую ими тактику – вместо мира готовятся к войне

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на Донбассе перемирие – боевики усиливаются: появились тревожные разведданные https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Донбасс Оккупанты используют давно любимую ими тактику – вместо мира готовятся к войне

На Донбассе боевики не только скрыто подтягивают на передовую бронетехнику, но и взялись срочно наращивать боеспособность – ремонтируют танки, а из России поступает новое оборудование и снайперские винтовки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование русско-оккупационных войск использует достигнутые договоренности о полном прекращении огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, на захваченных предприятиях силами ремонтно-восстановительных подразделений оккупантов в срочном порядке начаты работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в т. ч. танков. С целью ускорения указанных мероприятий оккупантами развернуты дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

В то же время продолжается поставка с территории РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для обеспечения войск. Так, на вооружение разведывательных подразделений "1 и 2 АК" поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.

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Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций подразделения войск РФ получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях наблюдатели ОБСЕ засекли скопление техники боевиков на Донбассе. Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику. Были замечены танки, "Грады", артиллерия.

А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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техника Донбасс разведка боевики перемирие

Источник: Сегодня

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