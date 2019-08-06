Пока на Донбассе перемирие – боевики усиливаются: появились тревожные разведданные

На Донбассе боевики не только скрыто подтягивают на передовую бронетехнику, но и взялись срочно наращивать боеспособность – ремонтируют танки, а из России поступает новое оборудование и снайперские винтовки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, командование русско-оккупационных войск использует достигнутые договоренности о полном прекращении огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, на захваченных предприятиях силами ремонтно-восстановительных подразделений оккупантов в срочном порядке начаты работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в т. ч. танков. С целью ускорения указанных мероприятий оккупантами развернуты дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.
В то же время продолжается поставка с территории РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для обеспечения войск. Так, на вооружение разведывательных подразделений "1 и 2 АК" поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.
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Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций подразделения войск РФ получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях наблюдатели ОБСЕ засекли скопление техники боевиков на Донбассе. Противник на фронте продолжает нарушать Минские договоренности и перебросил тяжелую технику. Были замечены танки, "Грады", артиллерия.
А тем временем у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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