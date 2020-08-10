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Пока на передовой перемирие, боевики все равно несут потери: что произошло

10 августа, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За воскресенье у российских оккупантов три трехсотых

В т.н. "ДНР" и "ЛНР" продолжает царить хаос, и противник несет потери даже во время перемирия. По разным причинам бандформирования не досчитались троих человек.

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Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 9 августа составили три человека: санитарные (300-е) – три (1 – 9 омсп "1 АК", травма на полигоне вследствие нарушения мер безопасности, 1 – 2 омсбр "2 АК" небоевой, подрыв на неизвестном взрывном устройстве, 1 – 6 омсп "2 АК" небоевой, ножевые ранения в ходе бытовой ссоры). Дополнительно информация уточняется", – написал офицер ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики снова нарушают перемирие. За прошедшие сутки враг совершил два обстрела, тем самым сорвав режим тишины. провокации из стрелкового оружия зафиксировали у Новозвановки и Марьинки.

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А пока на передовой относительно спокойно и нет серьезных обстрелов, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об учениях в т.н. "Л/ДНР".

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Донбасс штирлиц боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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