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Покайся и сходи на могилы детей: корректировщика обстрела Мариуполя встретили на свободе

Сегодня, 11:48

Кирсанова у выхода из СИЗО встречали местные жители и активисты

Валерий Кирсанов

Валерий Кирсанов

Корректировщик обстрела Мариуполя вышел на свободу

Валерия Кирсанова, корректировщика обстрела Мариуполя боевиками, во время которого погибли 30 мирных жителей, на выходе из СИЗО встретили местные жители и активисты.

Как сообщает местный сайт mrpl.сity, на пособника оккупантов напали жители микрорайона "Восточный", который подвергся обстрелу и активисты.

В руках некоторые из "встречающих" держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться, а другие кричали "на кладбище поезжай, на могилы убитых детей".

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Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому мужчина с женой отправился домой пешком.

Стоит напомнить, что 24 января 2015 года Кирсанов корректировал огонь террористов, в результате которого погибли 30 мирных жителей и были ранены еще 117 человек, когда ракеты попали в дома жилого микрорайона Восточный в Левобережном районе города.

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Корректировщика признали виновным по статьям "Участие в террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием". Первый приговор Кирсанову был вынесен еще в 2016 году, но в мае 2017 года его отменили в апелляционной инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. 20 июня 2017 года этот нормативный акт был отменен.

Ранее в СБУ сообщали, что обстрелом Мариуполя руководили офицеры российской армииПо данным разведки, три установки РСЗО "Град" выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Бандиты заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые кварталы Мариуполя и проживает большое количество мирного населения.

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Мариуполь корректировщик огня обстрел Мариуполя Кирсанов

Источник: Сегодня

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