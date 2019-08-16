Кирсанова у выхода из СИЗО встречали местные жители и активисты

Валерий Кирсанов

Корректировщик обстрела Мариуполя вышел на свободу

Валерия Кирсанова, корректировщика обстрела Мариуполя боевиками, во время которого погибли 30 мирных жителей, на выходе из СИЗО встретили местные жители и активисты.

Как сообщает местный сайт mrpl.сity, на пособника оккупантов напали жители микрорайона "Восточный", который подвергся обстрелу и активисты.

В руках некоторые из "встречающих" держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться, а другие кричали "на кладбище поезжай, на могилы убитых детей".

Реклама

Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому мужчина с женой отправился домой пешком.

Стоит напомнить, что 24 января 2015 года Кирсанов корректировал огонь террористов, в результате которого погибли 30 мирных жителей и были ранены еще 117 человек, когда ракеты попали в дома жилого микрорайона Восточный в Левобережном районе города.

Корректировщика признали виновным по статьям "Участие в террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием". Первый приговор Кирсанову был вынесен еще в 2016 году, но в мае 2017 года его отменили в апелляционной инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. 20 июня 2017 года этот нормативный акт был отменен.

Ранее в СБУ сообщали, что обстрелом Мариуполя руководили офицеры российской армии. По данным разведки, три установки РСЗО "Град" выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Бандиты заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые кварталы Мариуполя и проживает большое количество мирного населения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама