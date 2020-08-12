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Полиция арестовала напавшего с топором на синагогу в Мариуполе

12 августа, 22:12

Елена Вус Елена Вус

Следствие продолжается

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе.

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Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Коэн в Facebook.

"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог – поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", – сообщил Коэн.

Он отметил, что Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий, следствие продолжается.

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Как сообщалось ранее, 28 июля неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе Донецкой области. Он ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

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Предварительная квалификация происшествия – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть – покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений, которое наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Видео: facebook.com/jewishnewsua

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Мариуполь синагога задержание топор антисемитизм нападение
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