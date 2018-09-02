Полиция в Бахмуте задержала боевика с арсеналом оружия

Мужчина четыре года скрывался от правоохранителей

Во время мероприятий по противодействию терроризму в Донецкой области полицейские Бахмута задержали 30-летнего жителя села Калиновка, который в 2014 году пособничал боевикам. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Наемник в течение нескольких месяцев дежурил на блокпосту и патрулировал с автоматическим оружием населенный пункт Часов Яр. Во время освобождения оккупированного города боевик, убегая, от украинских военных, спрятал в доме своей сожительницы автомат.

Несмотря на то, что с этого момента прошло четыре года, правоохранители выяснили местонахождение оружия и при участии взрывотехников изъяли из тайника автомат Калашникова, три магазина и 90 патронов калибра 5,45 мм, после чего отправили все это на экспертизу.









По предварительной информации, автомат был похищен из воинской части АР Крым и после аннексии попал в Донецкую область.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Не так давно, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.

Напомним, в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов. За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы задержали в Донецкой области сотрудника территориальной прокуратуры, который в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.