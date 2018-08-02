Политолог: По результатам операции Объединенных сил могут изменить закон

ООС сама по себе не может повлиять на процесс деоккупации Донбасса, но формат спецоперации выбран правильный

Три месяца с начала смены формата ведения боевых действий на Донбассе с АТО на операцию Объединенных сил – это слишком короткий срок, для того чтобы делать долгосрочные выводы. В любом случае это было правильное решение – создание ООС: переход от формата АТО к новым форматам видения войны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Тарас Березовец.

"Мы прекрасно понимаем, что РФ не намерена сворачивать свои агрессивные действия, она тоже меняет свою стратегию, потому как она тоже должна приспосабливаться под существующие условия. Я думаю, что основные результаты можно будет подводить не ранее, чем через полгода после начала ООС – для того, чтобы оценить, насколько новый формат себя оправдал. В любом случае, не исключаю того, что будут внесены изменения в соответствующий закон по результатам тех выводов, которые будут выноситься специалистами Совета национальной безопасности, СБУ и Минобороны", – отметил политолог.

По мнению Березовца, формат ООС и ее длительность не повлияют на деоккупацию Донбасса в полной мере. Ведь никакая деоккупация невозможна без компромисса со стороны РФ.

"К сожалению… Поэтому мы вынуждены ждать, когда РФ созреет и будет готова к достижению нового компромисса в отношении Донбасса. Здесь основная надежда на позицию США, президента Дональда Трампа. Путин пытается найти точки соприкосновения с американской администрацией, и он показал свою заинтересованность, предложив провести этот нелегитимный "референдум" на Донбассе, который, естественно, Трамп благоразумно отверг", – сказал Тарас Березовец.



Он отметил, что это говорит о том, что Кремль ищет активные пути компромиссов по Донбассу с американцами.

"Я уверен, что со временем мы узнаем часть предложений, которые Путин сделал Трампу. Потому что их встреча в Хельсинки была не публичной, и, фактически, большинство информации остается секретной до сегодняшнего дня. Даже в США конгрессмены, сенаторы не знают до конца, о чем договорился Трамп с Путиным. Вполне возможно, что они достигли определенного компромисса в отношении ситуации, что необходимо активно двигаться в отношении миротворческой миссии. Необходимо двигаться в части того, что Россия постепенно будет оттуда выходить. Вопрос – на каких условиях? Но я уверен, что результаты этой встречи будут каким-то образом слиты через какие-то источники в ближайшие месяцы, со стороны американцев, я думаю. И мы узнаем те вещи, которые Путин предложил Трампу", – подытожил политолог.

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев. Командующий ООС рассказал, как будут усиливать ВСУ и ожидается ли эскалация конфликта.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что ООС намного эффективнее АТО и пообещал "шаг за шагом" восстанавливать украинский суверенитет на Донбассе.