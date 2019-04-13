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Полторак: ВСУ научились воевать – враг уже полгода не ведет огонь из танков на передовой

Сегодня, 13:22

Бойцы ВСУ активно используют украинские противотанковые средства

Фото: Минобороны Украины

Украинские воины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе научились воевать и активно используют отечественные вооружения, уничтожая вражескую технику и огневые точки.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак, выступая в Конотопе перед бойцами 58-й отдельной мотопехотной бригады, которые вернулись из зоны проведения ООС, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"За последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, наши Вооруженные силы на линии соприкосновения уничтожили 26 точек и более шести единиц боевой техники", – подчеркнул он.

Также министр оценил работу украинских снайперов, которые "работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, потому что знает, чем это закончится".

"Противник сегодня вынужден вооружения и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день. И все это благодаря вам, вашей работы каждый день", – резюмировал Полторак.

Напомним, ранее мы сообщали о подробностях гибели командира отделения десантно-штурмовой бригады Романа Чибинеева, который был убит на Приазовье, отражая нападение боевиков.

Также мы писали о том, что ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.

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Тег оружие, танки, ВСУ, Полторак, вооружения

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