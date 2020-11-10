Получал "откаты" от подрядчиков: мэру в Луганской области сообщили о подозрении

Его заместителя задержали во время получения денег

В Луганской области мэру одного из городов сообщили о подозрении в вымогательстве и получении "отката" за заключение договоров с подрядчиками.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным пресс-службы, чиновник был в сговоре со своим первым заместителем. "Зарабатывал" он на работах по благоустройству города.

/ Фото: Офис генпрокурора

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Так, подозреваемый требовал от ООО 10% "отката" за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ.

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Первого заместителя городского головы задержали во время получения от представителя предприятия 46 тысяч грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее в Мариуполе на крупной взятке попались двое чиновников.

Кроме того, недавно правоохранители задержали на взятке главу Черниговской райгосадминистрации, который требовал 10 тысяч долларов у местного жителя.

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