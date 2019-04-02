Получил ожоги 25% тела: в Донецкой области младенец попал в реанимацию после купания

Восьмимесячного мальчика госпитализировали в реанимацию

Фото: Pixabay

Получил ожоги 25% тела: в Донецкой области младенец попал в реанимацию после купания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/103/fce/5ca103fceee9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/103/fce/5ca103fceee9c.jpg 2019-04-02T13:46:00+03:00 Донбасс Восьмимесячного мальчика госпитализировали в реанимацию

В Мирнограде родители оставили восьмимесячного мальчика без присмотра, и ребенок залез в ванную с кипятком. Малыша госпитализировали в реанимационное отделение больницы, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Об инциденте полицейским 1 апреля сообщили врачи, которые госпитализировали малыша в больницу. Как объяснили родители, они собирались купать сына и готовили ванную. Когда они потеряли бдительность, мальчик залез в емкость с водой и обжегся. Родители немедленно вызвали "скорую помощь". Младенец получил ожоги 25% тела и сейчас находится в больнице.

"По факту открыто уголовное производство по ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство" Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания и через трое суток умерла. За медицинской помощью родители обратились не сразу и лечили девочку самостоятельно в домашних условиях.

А в городе Изюм женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.

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