Помогли тысячам детей за 7 лет: в лагере Фонда Ахметова лечат травмы войны

"Мирное лето" в Святогорске / коллаж "Сегодня"
Примерно сто тысяч детей Донбасса живут всего в 10 километрах от линии разграничения и каждый четвертый ребенок не покидал свой населенный пункт уже несколько лет. Кому-то не хватает денег, а кто-то из-за пандемии и тяжелой дороги.
Именно для детей из прифронтовых районов и переселенцев семь лет назад Фонд Рината Ахметова создал уникальный благотворительный проект "Мирное лето – детям Донбасса!" – рассказала Юлия Миншакирова в "Сегодня. Итогах".
Это не просто оздоровительный отдых, а пространство, где лечат психологическую "травму войны".
Обычный, на первый взгляд, урок рисования в лагере в Святогорске Донецкой области – на самом деле сеанс арт-терапии, где дети познают себя и свои желания. Каждый второй мечтает о покое.
История Ирины
Ирина Крамчанинова – из прифронтового поселка Новгородское. Для нее, подростка, обыденность то, что других шокирует – она уже и не помнит, как это – жить без войны
"Например, ты можешь выйти погулять в поле с собакой и можешь увидеть, как летают снаряды и взрывы. Спустя шесть лет, когда ты наблюдаешь, как летают снаряды, это притупляется и уже входит в норму", – рассказывает девочка.
Целебный воздух курортного Святогорска расслабляет. В первые дни, говорит Ира, сложно привыкнуть к почти звенящей тишине. Здесь оздоравливаются ребята от восьми до 14-ти лет из разных городов Донбасса.
"Когда я нахожусь здесь, то почти на 100% забываю про то, что происходит там, дома", – говорит девушка.
Как Фонд Ахметова помогает с травмами войны
Валерия Волкова, психолог Фонда Рината Ахметова, одна из первых в Украине научилась лечить травму войны – психологическое явление, которое трудно распознать и преодолеть. Эта боль поражает каждого второго ребенка, который видел войну.
"Травма, она у некоторых закапсулировалсь, скажем так, заморозилась. И когда мы видим детей с повышенной тревожностью, с плохим восприятием материалов, плюс страх где-то осел в теле, нет фокусировки на теле. Повышенная плаксивость, гипервозбудимость, такая активность. Это последствия травмы войны", – объясняет она.
Фонд Рината Ахметова первым начал принимать меры для психологической поддержки пострадавших во время конфликта на востоке. Проблему национального уровня решали в два этапа.
Сначала подготовили специалистов: 250 психотерапевтов прошли курс "Травма войны". Методикой даже поделились с Минобразования. Затем фонд создал уникальное пространство для отдыха детей.
"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы, действительно, в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее , их будущее, отвечаем мы ", – убежден основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.
Благотворительный проект работает седьмой год подряд. 4500 детей имели возможность оздоровиться в лучших центрах отдыха.
"Ринат Ахметов единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса. Фонд стал первым, кто оказывал психологическую помощь детям, живущим по обе стороны линии соприкосновения. Основная задача проекта – поддержка ребят Донбасса во время летних каникул", – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.
История Вани
Почти половина детей – переселенцы. Семья Вани Шевченко выехала из Горловки еще в начале войны. Как тогда думали: на две недели, переждать обстрел. Но уже восьмой год живут в местном Центре для перемещенных лиц.
"Нас около 200 человек. Ну что значит жить в комнатках, когда дома своя четырехкомнатная квартира! То есть, если младший, он в два года сюда приехал, он даже не знает, что такое квартира. Для него общага – это дом", – рассказывает мама Вани Татьяна.
Хуже всего, говорит Татьяна, ребята чувствовали себя во время строгого карантина. Режим дистанции и изоляции для сына был еще тем испытанием. А теперь Ваня – будто светится от счастья.
"Вот хочется какого-то дополнительного развития им. Чтобы чему-то научились, получили новые знания. Ну и отвлеклись немножко!" – говорит женщина.
"Я ожидаю, что мне будет круто, и я найду себе новых друзей!" – делится сам Ваня.
Скучно здесь точно не бывает. Наоборот – необходимо успеть побывать везде. Ежедневно – спорт и соревнования, десятки секций на любой вкус.
Этот сезон мирного лета проводят в формате "Кино-кемп". В рамках проекта Фонда Рината Ахметова – Музей "Голоса Мирных. Дети" учат сценарному и актерскому мастерства. Знакомят с профессиями оператора, режиссера, продюсера, ведущего.
История Антона
Каждый из детей сейчас снимает документальный мини-фильм. Истории разные, сюжет – один: как конфликт на востоке Украины изменил жизнь мирных.
"Началось все с того, что одной ночью мама перенесла меня на руках из моей комнаты в зал. И начала быстро собирать вещи. Когда я спросил: "Что громыхает за окном?" Она сказала: "Это гром!" На следующий день мы уехали из Донецка", – рассказал переселенец из Донецка Антон Савинов.
Такой войну запомнил Антон в семь лет, а уже другой увидел в прошлом году, когда вернулся в город детства.
"Чувство утраты что ли, когда я проходил по улицам, где я был раньше..." – говорит парень.
Видео снимают не ради забавы. Все исповеди станут достоянием первого и единственного в Украине онлайн-музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. К 2025 году планируют собрать сто тысяч таких свидетельств.
"Всем детям на земле, я бы хотел сказать, что не существует безвыходных ситуаций, и какой бы тяжелой она не была, из нее всегда можно найти выход!" – говорит Антон Савинов.
Отдых в Святогорске
Оздоровиться детям помогают и физиопроцедуры. Утром кислородные коктейли, вечером – соляная комната.
"Я очень благодарна Ринату Ахметову,за то, что он создал этот фонд. За то, что он помогает людям. Не только детям, но и остальным", – говорит Ирина Крамчанинова.
Согласен с ней и Антон Савинов.
"Я бы хотел передать Ринату Леонидович Ахметову большое спасибо за то, что он делает для нас и для людей в целом", – говорит он.
Мирном лету благодарны не только дети.
"Организовывают такой вот активный, продуктивный хороший отдых в таком прекрасном месте! Чтобы дети, особенно пострадавшие дети, почувствовали немного другой жизни!" – говорит мама Вани Татьяна Шевченко.
Каждый сезон, участники проекта "мирное лето" оставляют здесь частичку своего сердца, сохраняя в памяти лучшие мгновения.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией