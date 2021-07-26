Помогли тысячам детей за 7 лет: в лагере Фонда Ахметова лечат травмы войны

На сеансах арт-терапии от проекта "Мирное лето – детям Донбасса!" ребята познают себя и свои желания. Каждый второй мечтает о покое

"Мирное лето" в Святогорске / коллаж "Сегодня"

Примерно сто тысяч детей Донбасса живут всего в 10 километрах от линии разграничения и каждый четвертый ребенок не покидал свой населенный пункт уже несколько лет. Кому-то не хватает денег, а кто-то из-за пандемии и тяжелой дороги.

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Именно для детей из прифронтовых районов и переселенцев семь лет назад Фонд Рината Ахметова создал уникальный благотворительный проект "Мирное лето – детям Донбасса!" – рассказала Юлия Миншакирова в "Сегодня. Итогах".

Это не просто оздоровительный отдых, а пространство, где лечат психологическую "травму войны".

Обычный, на первый взгляд, урок рисования в лагере в Святогорске Донецкой области – на самом деле сеанс арт-терапии, где дети познают себя и свои желания. Каждый второй мечтает о покое.

История Ирины

Ирина Крамчанинова – из прифронтового поселка Новгородское. Для нее, подростка, обыденность то, что других шокирует – она уже и не помнит, как это – жить без войны

"Например, ты можешь выйти погулять в поле с собакой и можешь увидеть, как летают снаряды и взрывы. Спустя шесть лет, когда ты наблюдаешь, как летают снаряды, это притупляется и уже входит в норму", – рассказывает девочка.

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Целебный воздух курортного Святогорска расслабляет. В первые дни, говорит Ира, сложно привыкнуть к почти звенящей тишине. Здесь оздоравливаются ребята от восьми до 14-ти лет из разных городов Донбасса.

"Когда я нахожусь здесь, то почти на 100% забываю про то, что происходит там, дома", – говорит девушка.

Как Фонд Ахметова помогает с травмами войны

Валерия Волкова, психолог Фонда Рината Ахметова, одна из первых в Украине научилась лечить травму войны – психологическое явление, которое трудно распознать и преодолеть. Эта боль поражает каждого второго ребенка, который видел войну.

"Травма, она у некоторых закапсулировалсь, скажем так, заморозилась. И когда мы видим детей с повышенной тревожностью, с плохим восприятием материалов, плюс страх где-то осел в теле, нет фокусировки на теле. Повышенная плаксивость, гипервозбудимость, такая активность. Это последствия травмы войны", – объясняет она.

Фонд Рината Ахметова первым начал принимать меры для психологической поддержки пострадавших во время конфликта на востоке. Проблему национального уровня решали в два этапа.

Сначала подготовили специалистов: 250 психотерапевтов прошли курс "Травма войны". Методикой даже поделились с Минобразования. Затем фонд создал уникальное пространство для отдыха детей.

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы, действительно, в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее , их будущее, отвечаем мы ", – убежден основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Благотворительный проект работает седьмой год подряд. 4500 детей имели возможность оздоровиться в лучших центрах отдыха.

"Ринат Ахметов единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса. Фонд стал первым, кто оказывал психологическую помощь детям, живущим по обе стороны линии соприкосновения. Основная задача проекта – поддержка ребят Донбасса во время летних каникул", – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

История Вани

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Почти половина детей – переселенцы. Семья Вани Шевченко выехала из Горловки еще в начале войны. Как тогда думали: на две недели, переждать обстрел. Но уже восьмой год живут в местном Центре для перемещенных лиц.

"Нас около 200 человек. Ну что значит жить в комнатках, когда дома своя четырехкомнатная квартира! То есть, если младший, он в два года сюда приехал, он даже не знает, что такое квартира. Для него общага – это дом", – рассказывает мама Вани Татьяна.

Хуже всего, говорит Татьяна, ребята чувствовали себя во время строгого карантина. Режим дистанции и изоляции для сына был еще тем испытанием. А теперь Ваня – будто светится от счастья.

"Вот хочется какого-то дополнительного развития им. Чтобы чему-то научились, получили новые знания. Ну и отвлеклись немножко!" – говорит женщина.

"Я ожидаю, что мне будет круто, и я найду себе новых друзей!" – делится сам Ваня.

Скучно здесь точно не бывает. Наоборот – необходимо успеть побывать везде. Ежедневно – спорт и соревнования, десятки секций на любой вкус.

Этот сезон мирного лета проводят в формате "Кино-кемп". В рамках проекта Фонда Рината Ахметова – Музей "Голоса Мирных. Дети" учат сценарному и актерскому мастерства. Знакомят с профессиями оператора, режиссера, продюсера, ведущего.

История Антона

Каждый из детей сейчас снимает документальный мини-фильм. Истории разные, сюжет – один: как конфликт на востоке Украины изменил жизнь мирных.

"Началось все с того, что одной ночью мама перенесла меня на руках из моей комнаты в зал. И начала быстро собирать вещи. Когда я спросил: "Что громыхает за окном?" Она сказала: "Это гром!" На следующий день мы уехали из Донецка", – рассказал переселенец из Донецка Антон Савинов.

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Такой войну запомнил Антон в семь лет, а уже другой увидел в прошлом году, когда вернулся в город детства.

"Чувство утраты что ли, когда я проходил по улицам, где я был раньше..." – говорит парень.

Видео снимают не ради забавы. Все исповеди станут достоянием первого и единственного в Украине онлайн-музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. К 2025 году планируют собрать сто тысяч таких свидетельств.

"Всем детям на земле, я бы хотел сказать, что не существует безвыходных ситуаций, и какой бы тяжелой она не была, из нее всегда можно найти выход!" – говорит Антон Савинов.

Отдых в Святогорске

Оздоровиться детям помогают и физиопроцедуры. Утром кислородные коктейли, вечером – соляная комната.

"Я очень благодарна Ринату Ахметову,за то, что он создал этот фонд. За то, что он помогает людям. Не только детям, но и остальным", – говорит Ирина Крамчанинова.

Согласен с ней и Антон Савинов.

"Я бы хотел передать Ринату Леонидович Ахметову большое спасибо за то, что он делает для нас и для людей в целом", – говорит он.

Мирном лету благодарны не только дети.

"Организовывают такой вот активный, продуктивный хороший отдых в таком прекрасном месте! Чтобы дети, особенно пострадавшие дети, почувствовали немного другой жизни!" – говорит мама Вани Татьяна Шевченко.

Каждый сезон, участники проекта "мирное лето" оставляют здесь частичку своего сердца, сохраняя в памяти лучшие мгновения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией