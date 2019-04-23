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Помощь психолога и встреча со знаменитостями: в Украине стартует новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса"

Сегодня, 14:00

500 детей смогут отдохнуть и оздоровиться в рамках проекта Фонда Рината Ахметова

Фото: Пресс-служба Фонда Рината Ахметова
Фото: Пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

1 июня в Украине стартует новый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова, который помогает детям, столкнувшимся с войной, бесплатно отдохнуть и оздоровиться.

В этом году для участия в проекте приглашаются дети от 8 до 14 лет, которые живут на линии разграничения, неподконтрольной территории и переселенцы со всей Украины, а также дети с малообеспеченных, неполных и многодетных (более 3 детей) семей, воспитанники детских домов.

"500 детей получат возможность отдохнуть и оздоровиться. Они смогут хотя бы две недели пожить под мирным небом. Прием заявок уже начат. Для этого нужно звонить на горячую линию Фонда. За первые дни уже зарегистрировано 75 человек. И мы обращаем внимание на то, что в прошлом году было зарегистрировано значительно больше детей, чем мы смогли оздоровить. Поэтому мы просим тех, кому нужна помощь, уже звонить и уже регистрироваться", – говорит директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Участники проекта традиционно проведут время в лагере "Перлина Донеччини" в Святогорске.

"Отдых будет проводиться с 1 июня по 10 июля тремя сменами по 14 дней в лагере "Перлина Донеччини". Лагерь расположен в экологически чистой зоне в сосновом лесу. Там есть озеро с песчаным пляжем. Также на территории лагеря есть футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, столы для настольного тенниса. В лагере работают шесть кружков. Мы планируем проводить мастер-классы по рисованию, журналистике и фотографии. Каждый ребенок сможет раскрыть свой творческий потенциал. Проживать детки будут в комнате по пять человек. На этаже будет душ, туалет. Кушать детки будут пять раз день. В лагере есть артезианская скважина. Поэтому без горячей воды они точно не останутся", – рассказывает руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Впервые в этом году в лагерь будут приглашены знаменитости, известные и успешные люди, с которыми у детей будет возможность пообщаться. На протяжения всего пребывания в лагере с детьми будут работать психологи, которые прошли курс "Травма войны", и смогут найти подход к каждому ребенку.

"Психологи оказывают индивидуальную и групповую психотерапию. И все это делается для того, чтобы не только облегчить состояние детей, но и научить, как им жить на тех территориях, где идет война. Детей учат справляться со стрессом", – добавляет Татьяна Кухоцкая.

Напомним, проект Фонда Рината Ахметова "Мирное лето – детям Донбасса" стартовала в 2015 году. За пять сезонов в рамках проекта оздоровились 4 000 детей. Это единственный проект в Украине, который регулярно и в а таких объемах помогает детям Донбасса, которые столкнулись с войной.

Как говорилось, во время отдыха дети имеют возможность участвовать в разных мастер-классах. В прошлом году после завершения проекта поделки детей, которые были сделаны во время отдыха, появились на выставке в Мариуполе. В экспозиции были представлены сотни плакатов, рисунков, мягких игрушек, эссе и мини-скульптур из мела. Все они отображают чувства, которые пришлось пережить детям из-за войны.

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Тег отдых, дети, Донбасс, помощь, проект, фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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