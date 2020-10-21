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Помощь Рината Ахметова получили 3,5 миллиона жителей Донбасса

21 октября, 10:43

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Благодаря этому в регионе удалось избежать гуманитарной катастрофы – исследование консалтинговой компании Envoy Partnership

3,5 миллиона жителей Донбасса получили продуктовую помощь от Фонда Рината Ахметова за шесть лет вооруженного конфликта на Донбассе. Благодаря этому удалось спасти людей от голода и избежать гуманитарной катастрофы.

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Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Envoy Partnership.

"Эта помощь позволила людям избежать голода и не бросить Донбасс. И это дает нам возможность оценить результаты по продовольственной безопасности. Почти все, кто получали помощь, утверждают, что люди чувствуют: о них заботились и их не забыли, они чувствовали себя менее изолированными и более значимыми. Объем помощи, которую получил каждый, составляет более 20% годового прожиточного минимума на семью и вдвое превышает среднегодовую украинскую пенсию, таким образом Фонд создает ценность", – рассказал партнер и соучредитель консалтинговой компании Envoy Partnership Оливер Кемптон.

"Мы провели очень важное исследование – impact study, чтобы понять реальную ценность нашей помощи и реальное количество благополучателей. Результаты исследования потрясли команду Фонда. Оказалось, что гуманитарная помощь Фонда Рината Ахметова получили 3,5 млн мирных жителей Донбасса. Это, практически, 2/3 всего мирного населения, которое пострадало в рамках вооруженного конфликта. И социальная ценность этой помощи составила более 1 миллиарда долларов", – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно результатов исследования социологов, является самой известной благотворительной организацией в Украине.

Также "Сегодня"писали о новом этапе проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

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Донбасс Ринат Ахметов Фонд Рината Ахметова Гуманитарный штаб

Источник: Сегодня

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