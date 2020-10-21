Помощь Рината Ахметова получили 3,5 миллиона жителей Донбасса

3,5 миллиона жителей Донбасса получили продуктовую помощь от Фонда Рината Ахметова за шесть лет вооруженного конфликта на Донбассе. Благодаря этому удалось спасти людей от голода и избежать гуманитарной катастрофы.

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Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Envoy Partnership.

"Эта помощь позволила людям избежать голода и не бросить Донбасс. И это дает нам возможность оценить результаты по продовольственной безопасности. Почти все, кто получали помощь, утверждают, что люди чувствуют: о них заботились и их не забыли, они чувствовали себя менее изолированными и более значимыми. Объем помощи, которую получил каждый, составляет более 20% годового прожиточного минимума на семью и вдвое превышает среднегодовую украинскую пенсию, таким образом Фонд создает ценность", – рассказал партнер и соучредитель консалтинговой компании Envoy Partnership Оливер Кемптон.

"Мы провели очень важное исследование – impact study, чтобы понять реальную ценность нашей помощи и реальное количество благополучателей. Результаты исследования потрясли команду Фонда. Оказалось, что гуманитарная помощь Фонда Рината Ахметова получили 3,5 млн мирных жителей Донбасса. Это, практически, 2/3 всего мирного населения, которое пострадало в рамках вооруженного конфликта. И социальная ценность этой помощи составила более 1 миллиарда долларов", – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно результатов исследования социологов, является самой известной благотворительной организацией в Украине.

Также "Сегодня"писали о новом этапе проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

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