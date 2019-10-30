Помощница "замминистра ДНР" и три предателя: фото ликвидированных боевиков

Один из боевиков был причастен к пыткам и его называют куратором группы «Киберберкут»

Соцсети

На Донбассе оккупанты продолжают нести потери – кого-то ликвидировали на передовой, а кто-то скончался в тылу. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, стало известно о смерти 27 октября пособницы оккупантов и помощницы т.н. "заместителя министра связи ДНР" Татьяны Коноваловой.

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Также в тот же день были ликвидированы боевики-предатели Украины Денис Нянченко с позывным "Няня", родом из Макеевки…

… и Богдан Кучерук с позывным "Бодя".

На следующий день, 28 октября, стало известно о смерти Максима Шишова с позывным "Мрак". Отмечается, что после ранения на фронте работал на пропагандистов Кремля и "Л/ДНР". Кроме того, имеются сведения о причастности к пыткам пленных, и по некоторым данным является куратором группы "Киберберкут".

Как сообщали новости "Сегодня", группа "Информационное сопротивление" подсчитала потери боевиков за лето. В течение трех месяцев враг неустанно атаковал позиции украинской армии, однако всегда получал достойную "ответку". В результате меткого огня бойцы ВСУ существенно пополнили бесславную "бригаду-200" боевиками.

А тем временем в Золотом началось разведение сил и средств – и ВСУ, и боевики отводят войска. Подробней смотрите в сюжете:

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