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"Попытка использовать момент": евродепутат объяснил, что означает "паспортный" указ Путина

2 мая, 14:26

Новый состав Европарламента будет искать общие решения для ЕС и Украины в этой ситуации

Фото: Pixabay

Решение России о получении гражданства РФ гражданами Украины – жителями ОРДЛО, является "скандальным" и попыткой использовать момент, когда Украина и ЕС заняты избирательными кампаниями. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Польши Михал Бони, передает "Укринформ".

"Это решение является скандальным. Это своего рода попытка использовать момент, ведь Европа сейчас живет выборами в Европарламент, а Украина – временем после президентских выборов. Никто не имеет времени сосредотачиваться на этом", – отметил Бони.

По его словам, это решение является попыткой подкупа украинцев – "купите российские паспорта, станьте русскими". В то же время, за этим могут стоять более глубокие мотивы формального завладения территорией Украины в будущем.

"В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины – люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то не нужна дискуссия о том, что это – Украина", - подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что это – "очень опасное явление", на которое нужно реагировать.

Бони выразил надежду, что новый состав Европарламента будет искать общие решения для ЕС и Украины в этой ситуации.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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Тег Донбасс, гражданство, паспорта, евродепутат

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