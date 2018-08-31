Попытка подставить Украину: эксперты объяснили, чем смерть Захарченко выгодна Кремлю

После смерти Захарченко Украину попытаются подставить перед западными партнерами и обвинить в дестабилизации ситуации на Донбассе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как считает политолог, это самое серьезное последствие, которое может произойти для Украины после убийства главаря боевиков.

"На Украину это никак не повлияет. На ситуацию на линии фронта и на переговорный процесс кардинально, качественно и существенно это также не окажет влияния. Единственное, что случится, – это перестановка верхушки "ДНР". Это может привести к новой вспышке борьбы за контроль над Донецком со стороны разных кураторов", – говорит Фесенко.

С политологом согласен и его коллега, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, который считает, что быстрых и кардинальных изменений также не стоит ожидать.

"Давайте подождем. Пока что говорить рано. Для России это может быть тактический ход — одного меняем на другого", – дополняет Гарань.

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По мнению политологов, убийство не вызовет ни обострения ситуации на Донбассе, не ускорит выполнения Минских соглашений и ввод миротворческих сил.

"Да, эмоции будут. Могут быть даже всплески попыток мести. Этого, к сожалению, исключать нельзя. Но обострение военных действий невыгодно Москве. Срыв переговорного процесса также невыгоден Москве. И ситуацию на фронте и характер переговорного процесса определяет не верхушка сепаратистских режимов в Донецке, а только Москва… А для того, чтобы ввести миротворцев, о них сначала надо договориться. А никакой компромиссной формулы у миротворцев пока нет. Эту возможность можно обсуждать только после встречи в "нормандском формате", а это может случиться не раньше октября", – добавляет Фесенко.

По мнению экспертов, сейчас переживать и беспокоится стоит лишь верхушке фейковых "республик", ведь убийство Захарченко в очередной раз подтвердило, что никто из них не застрахован от подобной участи.

"Хороший урок для всех, кто стоит в руководстве боевиков. Они должны понимать, что их могут убрать в любой момент. Плотницкий выжил, а Захарченко — мы видим результат", – говорит Гарань.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.