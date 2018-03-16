Порошенко закончил АТО

Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Об этом он заявил, представляя командующего Объединенных сил, которым стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала большинством голосов президентский закон о реинтеграции Донбасса", – отметил президент.

Также он добавил, что "формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил".

"Руководство силами и средствами ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов будет возложено на командующего Объединенных сил. На этот пост я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", – сообщил Порошенко.

Напомним, ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отметил значительное снижение уровня насилия на линии столкновения в зоне АТО после объявления о прекращении огня.

В свою очередь, украинская разведка на днях сообщала, что Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.