Порошенко закончил АТО

Сегодня, 16:45

Вместо антитеррористической операции на Донбассе будет идти операция Объединенных сил

Фото: Twitter Петра Порошенко
Фото: Twitter Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Об этом он заявил, представляя командующего Объединенных сил, которым стал генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Благодарю Верховную Раду, которая поддержала большинством голосов президентский закон о реинтеграции Донбасса", – отметил президент.

Также он добавил, что "формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил"

"Руководство силами и средствами ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов будет возложено на командующего Объединенных сил. На этот пост я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", – сообщил Порошенко.

screenshot_8_35

Напомним, ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отметил значительное снижение уровня насилия на линии столкновения в зоне АТО после объявления о прекращении огня.

В свою очередь, украинская разведка на днях сообщала, что Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.
Донбасс, Порошенко, ато
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко закончил АТО". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: facebook.com/oscesmm

Глава миссии ОБСЕ отметил снижение уровня насилия на Донбассе

Сегодня, 14:24

После введения прекращения огня уровень насилия снизился на 82%

Донбасс

Фото: AFP

Режим перемирия в зоне АТО сохранялся ровно сутки – Гуцуляк

Сегодня, 13:20

Боевики вели огонь по украинским военным из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Загрузка...

Fun

Евдокии Кулинич вышла замуж. Фото: Facebook

Что случилось с легендарной патриоткой с Донбасса: появилось фото

Сегодня, 10:00

Украинка прославилась тем, что провожала на войну украинских бойцов

Донбасс

Фото: AFP

Дончане: "На блокпостах боевики нас "ласково" называют диверсантами"

Сегодня, 08:21

Поездки через линию разграничения для жителей оккупированных территорий чреваты сплошным унижением 
Загрузка...