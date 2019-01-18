Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе

Сегодня, 21:16

Указ вступает в силу со дня опубликования

Фото: president.gov.ua
Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg Донбасс Указ вступает в силу со дня опубликования

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области.

Текст соответствующего указа №13/2019 от 18 января 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Читайте также

Как сообщалось, накануне Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.

Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.

Также Порошенко подписал указ, согласно которому Марьинская районная государственная администрация Донецкой области приобрела статус Марьинской районной военно-гражданской администрации.

Донбасс, Порошенко, указ, счастье, Петр Порошенко, военно-гражданские администрации

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе дорога не выдержала непогоды: асфальт сошел вместе со снегом

Сегодня, 19:03

Дорога на Мариуполь и в оккупированные районы превратилась в сплошные выбоины

Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово

Сегодня, 18:00

Каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами люди вынуждены ходить все дальше от поселка

Боевики усилили подготовку танкистов и артиллеристов – разведка

Сегодня, 15:42

Оккупанты усиливают возможности и взаимодействие на случай наступательных операций

Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России

Сегодня, 12:58

После нападения России на Украину задержанный пособник рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы