Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе

Указ вступает в силу со дня опубликования

Фото: president.gov.ua

Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/225/574/5c422557480ec.jpg 2019-01-18T21:16:00+02:00 Донбасс Указ вступает в силу со дня опубликования

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области.

Текст соответствующего указа №13/2019 от 18 января 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщалось, накануне Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.

Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.

Также Порошенко подписал указ, согласно которому Марьинская районная государственная администрация Донецкой области приобрела статус Марьинской районной военно-гражданской администрации.

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