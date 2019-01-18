Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе
Указ вступает в силу со дня опубликования
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области.
Текст соответствующего указа №13/2019 от 18 января 2019 года опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Как сообщалось, накануне Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.
Напомним, Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.
В ноябре 2016 года Порошенко создал ВГА в Зайцево Донецкой области и Золотом и Екатериновке Луганской области.
Также Порошенко подписал указ, согласно которому Марьинская районная государственная администрация Донецкой области приобрела статус Марьинской районной военно-гражданской администрации.
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко создал еще одну военно-гражданскую администрацию на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе дорога не выдержала непогоды: асфальт сошел вместе со снегом
Дорога на Мариуполь и в оккупированные районы превратилась в сплошные выбоины
Боевики усилили подготовку танкистов и артиллеристов – разведка
Оккупанты усиливают возможности и взаимодействие на случай наступательных операций