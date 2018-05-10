После "артподготовки" боевики пошли в атаку, но получили жесткий отпор и понесли потери

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной

На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Об этом сообщили в штабе ООС.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино.

"Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях оккупанты прибегали к активным штурмовым действиям.

Подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника. По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек погибшими и 7 ранены", – сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, 9-10 мая, боевые действия продолжались на Донецком на Мариупольском направлениях. Потерь наших войск нет.

За минувшие сутки 8-9 мая один наш защитник погиб в бою в районе населенного пункта Крымское. Трое защитников Авдеевки и двое защитников Волновахи ранены.

Как сообщалось ранее, командование боевиков на Донбассе пугает их "наступлением" ВСУ.

Это делается с целью "поддержания боеготовности", поскольку боевики продолжают нарушать дисциплину, и доходит даже до выяснения отношений между собой.