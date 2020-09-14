После "нормандских переговоров" на Донбассе снова стреляют: где атаковали боевики

Несмотря на перемирие, боевики продолжают стрелять. Даже закрепление договоренностей на встрече в "нормандском формате" не особо повлияло на врага – сегодня был обстрел из гранатомета.

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Об этом сообщили в Минобороны.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел на Донецком направлении.

"Так, около восьми часов утра вооруженные формирования РФ осуществили два выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка. Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди наших военных нет. Подразделения, привлеченные к проведению операции, пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заявили в Минобороны.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения со стороны боевиков. Стало известно, что оккупанты подтянули тяжелую технику к линии разграничения. Вооружение было размещено с нарушением линии отвода.

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А тем временем участник встречи "Нормандской четверки", глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине. По его словам, на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержании режима тишины и о выполнении мероприятий, которые должны это обеспечить.

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