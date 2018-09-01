После убийства Захарченко один из главарей "ЛНР" решил сбежать

Сегодня, 14:45

Сергей Козлов сообщил, что на некорое время покинет "Луганскую народную республику"

Александр Захарченко. Фото: AFP
Александр Захарченко. Фото: AFP

Так называемый "глава Совета Министров ЛНР" Сергей Козлов после убийства "главы ДНР" Александра Захарченко решил сбежать из Луганска. Об этом он написал в Facebook.

"В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию "Луганской народной республики", – написал он.

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Отметим, гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к стабилизации и была вполне контролируемой.

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
убийство, Донбасс, захарченко, Козлов

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"Сегодня"

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