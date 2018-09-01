После убийства Захарченко один из главарей "ЛНР" решил сбежать

Сергей Козлов сообщил, что на некорое время покинет "Луганскую народную республику"

Так называемый "глава Совета Министров ЛНР" Сергей Козлов после убийства "главы ДНР" Александра Захарченко решил сбежать из Луганска. Об этом он написал в Facebook.

"В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию "Луганской народной республики", – написал он.

Отметим, гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к стабилизации и была вполне контролируемой.

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".