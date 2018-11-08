Посол и омбудсмен Литвы приехали на Донбасс

Главный парламентский омбудсмен и посол Литвы в Украине прибыли с визитом в Донецкую область

Глава дипломатического представительства Литвы в Украине Марюс Януконис и главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас прибыли с визитом в Донецкую область, сообщила украинская коллега последнего Людмила Денисова, которая их сопровождает.

"Сегодня работаю с литовской делегацией в Донецкой области", – сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека на своей странице в Facebook 8 ноября.

Денисова отметила, что главной целью поездки станет мониторинг соблюдения прав украинцев на контрольных пунктах въезда/выезда и людей, которые на них работают.

Первым в их списке стал КПВВ "Майорск", куда они приехали в 9 часов утра.

Напомним, что на Донбасс также собирается делегация депутатов Европарламента, которых интересует ситуация с безопасностью и условиями работы миссии ОБСЕ в регионе.

Также съездить в Донецкую область выразил желание и председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы Франк Швабе.

Кроме того, ранее сообщалось о визите на Донбасс президента Эстонии Керсти Кальюлайд.