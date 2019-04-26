Постпред Украины в ООН призвал целевые санкции против РФ

Украинский постпред в ООН обвинил РФ в подрыве Минских соглашений

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести целевые санкции против Москвы за указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. С таким призывом Ельченко выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

"Указ российского президента является незаконным. Указ президента РФ противозаконный, и Украина не признает его. И новые адресные санкции против России должны быть нашей общей задачей. Это путь к мирному урегулированию в Донбассе", — сказал Ельченко.

Украинский постпред обвинил РФ в подрыве Минских соглашений. Ельченко считает, что "выдачу паспортов можно расценить как вмешательство во внутренние дела Украины". "Массовая выдача паспортов будет использована для легитимизации РФ своего присутствия", — полагает Ельченко. Он считает, что "это заблаговременные планы подорвать логику Минских соглашений, что делает их осуществление практически невозможными".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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