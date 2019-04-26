Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Постпред Украины в ООН призвал целевые санкции против РФ

Сегодня, 01:40

Украинский постпред в ООН обвинил РФ в подрыве Минских соглашений

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org
Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести целевые санкции против Москвы за указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. С таким призывом Ельченко выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

"Указ российского президента является незаконным. Указ президента РФ противозаконный, и Украина не признает его. И новые адресные санкции против России должны быть нашей общей задачей. Это путь к мирному урегулированию в Донбассе", — сказал Ельченко.

Украинский постпред обвинил РФ в подрыве Минских соглашений. Ельченко считает, что "выдачу паспортов можно расценить как вмешательство во внутренние дела Украины". "Массовая выдача паспортов будет использована для легитимизации РФ своего присутствия", — полагает Ельченко. Он считает, что "это заблаговременные планы подорвать логику Минских соглашений, что делает их осуществление практически невозможными".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ООН, санкции, РФ, паспорт, постпред, минские договоренности, Ельченко

Вы сейчас просматриваете новость " Постпред Украины в ООН призвал целевые санкции против РФ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путинский указ о паспортах на Донбассе – США заявили, что Россия раздувает конфликт вместо мирного курса после президентских выборов

Сегодня, 00:13

Недопустимо, что Россия идет на подрыв Минского процесса лишь через четыре дня после президентских выборов в Украине

ЕС призвал Россию воздержаться от "паспортизации" оккупированного Донбасса

Вчера, 23:52

Указ российского президента назвали подрывом суверенитета Украины

Денисова напомнила, к чему привела принудительная "паспортизация" жителей захваченного Крыма

Вчера, 21:32

Денисова выразила резкий протест против действий руководства Российской Федерации

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при пмж в РФ – ПФР

Вчера, 20:31

Пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек

Российская "паспортизация" Донбасса: Украина обратилась еще в две организации

Вчера, 19:29

Представительство Украины при ООН и других организациях в Женеве привлекает все новые организации к решению проблемы

"Паспортное решение" Путина по Донбассу: появилась реакция Эстонии

Вчера, 18:52

Таллинн осудил "паспортное" решение Владимира Путина в отношении оккупированных территорий востока Украины

Рождение израильской атомной бомбы - как это было

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Такого сумасшедшего состава России у нас не было 9 лет

Главные автомобильные новинки 2019 года

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили домашний персонал

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису