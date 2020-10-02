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Пострадавшим от пожаров на Донбассе выплатят компенсации: названы суммы

2 октября, 11:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Деньги выделят после того, как подсчитают все убытки

Украинцам, которые пострадали в результате пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тысяч гривен за разрушенный дом и 200 тысяч – за погибшего члена семьи. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.нет.

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По его словам, деньги из резервного Фонда государства выделят сразу после того, как подсчитают убытки и пожар потушат.

"300 тысяч гривен за полностью разрушенный дом, 200 тысяч гривен – выплата семьям погибших людей, 50 тысяч гривен – если дом частично разрушен, 20 тысяч гривен – если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства", - отметил Шмыгаль.

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Ранее мы писали, что в результате пожаров погибли 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы.

Также известно, что огонь повредил как минимум 250 зданий в Луганской области.

Видео: ГСЧС Украины
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Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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компенсации выплаты Луганская область пострадавшие пожар ГСЧС Денис Шмыгаль
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