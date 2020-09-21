Построили шесть новых позиций: видео, как боевики нарушают перемирие

На Донбассе боевики не только пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь, чтобы потом обвинить в нарушении перемирия, но и продолжают в нарушение договоренностей обустраивать свои позиции.

Реклама

Соответствующее видео опубликовал в Facebook корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов.

"Это видео сняли украинские военные. Оккупанты под Горловкой в районе Зайцево во время перемирия построили шесть новых позиций на передней линии обороны. Копают днем, не скрываясь, в полный рост. Бойцы фиксируют на этом направлении значительное увеличение личного состава и техники противника", – написал он.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Видео: Facebook/Александр Махов

Реклама

А вот волонтер Серж Марко в Facebook в контексте нового приказа министра обороны о штрафах за ответный огонь опубликовал видео, как противник на виду у бойцов ВСУ спокойно разгуливает по позициям и чувствует себя абсолютно вольготно.

"Вот вам пару примеров ситуаций, когда бойцам приходилось себя сдерживать, чтобы не "забаранить" этих чучел. Эх, помню времена, когда за подбитую технику/уничтоженную живую силу премию можно было получить... А сейчас вот так...", – написал он.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Однако инспекция неожиданно была перенесена на неопределенный срок. Более того, 10 сентября боевики атаковали в районе Шумов как раз в том месте, куда должны были приехать представители СЦКК и ОБСЕ. Оказалось, что оккупанты изменили условия договоренностей и потребовали обследовать дополнительные точки ВСУ, подписать некий совместный протокол.

В то же время вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов. Он утверждает, что речь шла о посещении места в "серой зоне".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама