Потери ВСУ на Донбассе: имя и фото погибшего военного

В первый день весны на Донбассе украинская армия понесла потери на фронте. В результате вражеских атак погиб десантник из Мариуполя из 46-й отдельной Десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили в пресс-служба подразделения.

Военные отметили, что у погибшего осталась жена с маленьким ребенком.

"С прискорбием сообщаем, что в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46 отдельной Десантно-штурмовой бригады сержант Русских. Сергей Николаевич родился 31 января 1979 в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок. Военнослужащие 46 отдельной Десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким героя. Вечная слава павшим бойцам. Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной", – сообщили в бригаде.

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В тренде На Донбассе боевики устроили 11 обстрелов: в рядах ВСУ серьезные потери

Как сообщали новости "Сегодня", 1 марта подконтрольные России боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенного "Минском" оружия. В результате вражеских обстрелов ВСУ снова понесли потери на Донбассе. Отметим, что вчера погиб еще один боец, но уже из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Игорь Гавриляк в районе Попасной.

В штабе ООС пригрозили боевикам – ни один акт агрессии не останется без симметричного ответа. 29 февраля был обстрелян украинский военный автомобиль рядом с КПВВ "Марьинка", причем боевики поставили под угрозу мирных жителей.

А тем временем артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам, в итоге была повреждена одна единица техники. Смотрите видео:

Видео: Роман Доник

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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