На Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Боевики стреляли из минометов, ПТРК и гранатометов

/ Фото: Минобороны РФ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 23 января произошло восемь вражеских обстрелов. Один украинский боец получил ранения, сообщили в штабе ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня ... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сводке.

Так, пять обстрелов произошло в районе ответственности группировки "Восток":

- под Талаковкой оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм, выпустив восемь мин;

- дважды противник открывал огонь по позициям возле Опытного боевики из стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

- из стрелкового оружия были обстреляны позиции Вооруженных сил под Красногоровкой

- в районе Широкино боевики стреляли из гранатометов различных систем.

Трижды оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе ответственности группировки "Север".

- дважды боевики стреляли в районе хутора Вольный из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- в районе Орехово велся огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, за предыдущие сутки, 22 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

21 января местные боевики, российские наемники и кадровые военные РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

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