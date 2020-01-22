Потери ВСУ на Донбассе: от пули снайпера погиб украинский боец

С начала суток оккупанты устроили четыре обстрела украинских позиций

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 22 января оккупанты устроили четыре обстрела – огонь вели из пулеметов, гранатометов и снайперского оружия.

Как сообщили в штабе ООС, в результате снайперского огня погиб боец Вооруженных сил Украины.

"Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", – отмечается в сообщении.

Так, два обстрела велись в районе ответственности группировки "Восток": рядом с Павлополем – из ручного противотанкового гранатомета; а под Талаковкой – из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия и также снайперской винтовки.

Еще два обстрела зафиксировали в районе ответственности группировки "Север": под Майорском – из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы – из станкового гранатомета.

Также стало известно и о погибшем военном: им оказался уроженец Луцка Николай Сорочук, сообщила его подруга – волонтер и медик Ярина Чорногуз.

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше", – написала девушка.

Ранее мы сообщали, что накануне, 21 января, боевики три раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, в рядах украинских военных обошлось без потерь.

Напомним, 20 января боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе: один военнослужащий погиб, второй – ранен .

Также напомним, 19 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram