Потери ВСУ на Донбассе: погиб 21-летний гвардеец

В Нацгвардии раскрыли обстоятельства гибели бойца на Донбассе

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина и лидеров Германии и Франции на саммите "Нормандской четверки", боевики РФ продолжают систематические обстрелы позиций украинских войск на Донбассе, в результате которых украинские бойцы несут потери.

Так, 14 декабря погиб 21-летний гвардеец Сергей Михальчук, сообщили в пресс-службе Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу осколков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на молодой возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин", – говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии подчеркнули, что за проявленный героизм сержант Михальчук будет представлен к высокой государственной награде.

Напомним, что сутками ранее, 13 декабря, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, из-за чего один военнослужащий получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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