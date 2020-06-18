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Потери ВСУ на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца

18 июня, 12:26

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Смертельное ранение военнослужащий получил во время боевого дежурства

Из-за вражеских обстрелов на Донбассе 17 июня погиб военнослужащий из Волынской области Илья Струк. О гибели бойца сообщили в пресс-службе Волынской областной госадминистрации.

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Погибший оказался родом из села Летничье Владимир-Волынского района.

"Старший солдат 17 июня 2020 года получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства", – рассказали в ОГА.

Службу Илья проходил в воинской части в Мариуполе. Там он был гранатометчиком. О гибели бойца сообщили и в командовании Военно-морских сил ВСУ.

"Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", – говорится на странице командования в Facebook.

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Напомним, 17 июня российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Из-за вражеского огня один украинский военнослужащий погиб, один ранен и еще один получил боевую травму.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени Короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

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Донбасс гибель ВСУ Волынь боец волынская область

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