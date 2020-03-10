Потери ВСУ на Донбассе: стало известно имя воина, погибшего под Донецком

Погибшим в Песках бойцом оказался 35-летний солдат из Винницкой области

Стало известно имя бойца, погибшего 10 марта во время обстрела украинского военного грузовика в селе Пески под Донецком – им оказался 35-летний Андрей Ведешин.

Как сообщили в Тульчинской районной государственной администрации Винницкой области, у погибшего осталась мать, брат и дочка 2012 года рождения.

"В районе села Пески при эвакуации с поля боя в вертолете погиб старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 года рождения. Обстоятельства его гибели уточняются", – говорится в сообщении.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 12 марта в селе Кинашев.

Напомним, утром 10 марта на Донбассе боевики подбили ракетой грузовик, в результате чего ВСУ понесли потери. В штабе операции Объединенных сил отметили, что для подавления огня противника подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

9 марта в штабе украинских военных сообщали об усилении обстрелов и потерях ВСУ. Враг 10 раз обстрелял украинские позиции, причем применял и запрещенное вооружение, и даже беспилотники.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться