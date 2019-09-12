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Потери ВСУ на Донбассе: волонтер рассказала о состоянии раненого бойца

12 сентября, 12:02

За жизнь военнослужащего борются врачи больницы имени Мечникова

/ Фото: Getty Images

В областной больнице имени Мечникова в Днепре спасают тяжелораненого на Донбассе военнослужащего. Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Татьяна Губа.

Военный вертолет с бойцом в аэропорту Днепра приземлился вчера, 11 сентября, в 22:10. Раненого эвакуировали без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Напомним, за минувшие сутки, 11 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще один – получил тяжелое ранение.

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Кроме того, мы сообщали, что 10 сентября на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. А 9 сентября на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

Новости "Сегодня" писали, что бойцы полка "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе. Гаубица боевиков после артиллерийского налета пыталась покинуть позицию, но беспилотник нанес ответный удар.

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Донбасс Днепр ВСУ мечникова боец раненый ООС

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