Потери ВСУ на Донбассе: за сутки из строя выбыли пятеро бойцов

В штабе сообщили уточненные подробности о потерях в рядах ВСУ

Фото: "Сегодня"

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 9 января, по уточненным данным, потери составили пять человек – один из них был убит, еще четверо ранены.

Как сообщили в штабе ООС, факт ранения троих бойцов подтвердился после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Также выяснилось, что в результате взрыва вражеского беспилотника возле позиций украинских войск один боец Вооруженных сил Украины получил множественные осколочные ранения и еще двое получили травмы в результате взрывной волны.

В настоящее время военные находятся в лечебных учреждениях, где им оказывают квалифицированную помощь.

Напомним, 9 января в Славуте Хмельницкой области простились с Сергеем Рацуном – старшим солдатом, механиком-водителем 93-й бригады ВСУ, который 5 января погиб во от пули снайпера в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Также сообщалось, что 5 января в районе Павлополя Донецкой области погиб 24-летний Руслан Насальский из 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Кроме того, 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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