Потерять самого близкого человека, но не сдаться: Фонд Рината Ахметова помогает Ире Рак из Донецкой области

Девочка вместе с мамой пережила жуткие обстрелы. Но потом маму забрала страшная болезнь

Два года назад она потеряла самого дорогого человека – маму. Но ее слова: "Все будет хорошо" – запомнила навсегда. Именно пережитое горе и настойчивость придают сил Ирине Рак из Тоненького Донецкой области двигаться к своей мечте.

Ирина преодолевает километры, чтобы из Тоненького попасть на репетицию певческого ансамбля в соседней Орловке Донецкой области. Транспорта нет.

"Сейчас зима и для Иры это проблема", – отмечает Наталья Малюгина, директор Орловского дома народных традиций.

Но девочка упорно готовится к концерту. Ведь в этот раз будет исполнять важную для каждого человека песню – о матери. Девочка с мамой пережили страшные обстрелы. Во время одного из таких она услышала от мамы слова, которые навсегда остались в сердце.

"Я помню, как мы бежали в подвал, и слова "все будет хорошо". Они сказаны давно, но они остаются в душе, пока ты хочешь верить, пока не опустишь руки", – говорит Ира. В тренде На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

Два года назад Ирина осиротела. Маму забрала тяжелая болезнь. Сейчас ею занимаются бабушка и дедушка. В сложных условиях выживают только благодаря гуманитарной помощи. С самого начала боевых действий Фонд Рината Ахметова доставляет продукты жителям Донбасса. Спасено более миллиона жизней.

"Я знаю, что он даёт гуанитарку, помогает людям. Я знаю, что он помогает всем", – говорит отважная девочка.

Сейчас Ирина пытается жить полноценной жизнью. А на пути к счастливому будущему ее вдохновляют мамины слова: "Все будет хорошо".

Напомним, ранее стало известно, что для того, чтобы остановить коронавирус в Украине, Фонд Рината Ахметова закупит мобильное спецоборудование. Причем кроме оборудования для Минздрава будет закуплена спецзащита для Новых Санжар.

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