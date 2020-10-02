Потушенные дома загораются заново: что сейчас происходит на охваченном огнем Донбассе (видео)

В одном из сел, пострадавших от огня, в Сиротино, с раннего утра работает корреспондент новостей "Сегодня". Он рассказал о том, как жутко выглядит село, где по одну руку стоят целые дома, а по другую сожженные дотла. Еще сутки назад здесь были хозяйства, а теперь – только обгоревшие обломки. Но хуже всего то, что здания, которые уже были потушены, начинают загораться опять. Буквально на глазах у съемочной группы огонь возник на руинах одного из сгоревших домов.

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Местные жители говорят, что огонь появляется внезапно, быстро перебирается от дома к дому, а те вспыхивают, будто спички. Из-за сбивающего с ног ветра, усиливающего огонь, люди едва успевали схватить документы и другие жизненно необходимые вещи, перед тем как покинуть жилье.

Как сообщает ГСЧС, пожары уничтожили уже больше 250 зданий. 11 человек погибло, еще 17 жестоко пострадали в сокрушительных пожарах на Луганщине. По последним данным – до сих пор остаются активными не менее 30-ти очагов возгорания. Спасатели из самой Луганской области и соседних областей – работают круглосуточно. К северу огонь тушили даже с воздуха. Сбросили 246 тонн воды.

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А тем временем выяснилось, что и на "Станице Луганской" есть опасность новых возгораний. Сообщается, что сейчас возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ – пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.

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