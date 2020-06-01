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Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода в Луганской области (фото)

1 июня, 18:00

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Спасатели откачали сотни кубометров воды

В Луганской области, как и на Запорожье, ликвидируют последствия непогоды. Старобельский и Новоайдарский районы накрыл сильный ветер и град. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказывают, что ветер срывал крыши со зданий, валил деревья, а потоки воды и град уничтожили то, что посажено на огородах и в полях, дворы были залиты водой.

"В частности, в селе Колядовка Новоайдарского района на 360 домах снесло шифер, градом побило окна; разрушены линии электро- и газоснабжения. Пострадали и объекты инфраструктуры: дом культуры, сельский музей, школа и амбулатория. Кроме того, повреждено 6600 га сельскохозяйственных культур, в том числе 3400 га озимой пшеницы. Аналогичные разрушения и в с. Алексеевка Новоайдарского района, где пострадали 450 дворов, школа-гимназия, магазин со столовой. В селе продолжаются восстановительные работы на газо- и электросети", - говорится на сайте.

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Пожарные уже откачали сотни кубометров воды. На данный момент угрозы подтопления домов нет.

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Напомним, 28 мая циклон из Турции принес в Украину сильные дожди, которые сопровождаются грозами и порывистым, до сильного северо-восточным ветром. Непогода, которая обрушилась на страну 28 мая, успела наделать бед во многих городах. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Первый удар стихии пришелся на Тернопольскую область. Вечером 27 мая в городе Збараж прошли сильные ливни с градом, а результатом непогоды стал потоп на центральной улице города.

Видео: ХС | Харьков

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