Повреждены дома, нет света. В Сети показали последствия обстрелов Станицы Луганской (фото)

В ходе обстрела были повреждены линии электропередач и опоры, которые требуют замены

Оккупанты обстреляли грузопассажирскую станцию "Кондрашовка" и село Малиновое / Фото: Коллаж: Сегодня

3 декабря произошел обстрел поселка Станица Луганская, а именно так называемого района "Кондрашевка".

Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Пролиска".

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Что с электричеством

Перебиты провода, из-за чего приблизительно 2 тыс. домовладений в селе Малиновое и части Станицы Луганской остались без электроэнергии. Ведутся ремонтные работы представителями "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

Есть ли пострадавшие

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

На месте происшествия побывали сотрудники гуманитарной организации. По ул. Криничная поврежден дом и хозпостройки во дворе. В доме проживает 68-летняя Валентина Николаевна вместе с сыном (мужчина с инвалидностью).

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"Мы чудом остались живы. Один из осколков влетел прямо в стену над кроватью. Разбито окно, шифер на крыше, спутниковая антенна вся изрешечена. В гараже окна повыбивало, на сарае крыша побита", – рассказала она.

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Оккупанты уже обстреливали Станицу Луганскую

29 ноября в период с 15:10 до 16:20 вооруженные формирования РФ обстреляли Станицу Луганскую с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Огонь велся с направления Лобачева, вооруженные формирования РФ произвели 47 выстрелов.

Расстояние от зоны попаданий до фактической линии столкновения сторон составляет 1740 метров, что свидетельствует об умышленном характере обстрела вооруженными формированиями РФ именно населенного пункта.

Есть пострадавший

В результате обстрела был ранен Сергей Михайлович Хлебович, 1965 года рождения, монтер пути Донецкой железной дороги. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение головы.

Поврежден дом

Кроме того, в результате обстрела был поврежден частный дом и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 14б, а также участок дороги и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 1.

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