Українська
$ 26,77
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ

2 июля, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военные вычислили укрытия оккупантов и сравняли их с землей

Бойцы 54 бригады ВСУ из разведгруппы К-2 недавно показывали видео, как сравняли с землей позицию боевиков в Донецкой области. Однако на этом не закончилось – они повторно нанесли по ней удар.

Реклама

Соответствующее видео опубликовано на странице К-2 в Facebook.

Военные напомнили, что на предыдущем видео показывали позицию, на которую приходил и давал интервью Саша "Скиф" (главарь боевиков Александр Ходаковский).

В тренде
Третий раз в плену: в Донецке поймали сбежавшего от боевиков Григория Синченко

"Так вот, просмотрев внимательно видео с "ходоком" мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в "любимую" позицию Саши "Скифа", которую он нам должным образом "подсветил". Разведчики выполнили задание на отлично. Была полностью уничтожена позиция, ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены три боевика (которые видимо уже никогда не возьмут в руки оружие), уничтожен склад б/к (боекомплект), уничтожен крупнокалиберный пулемет, а уничтоженные и поврежденные автоматы даже никто не считал. Товарищи предатели и русские! Чаще освещайте в медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам, как это делает Саша "ходок", – написали военные.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr/

А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Как рассказали сами военные из 24 бригады, благодаря этой новейшей технике оккупанты очень точно били по украинским позициям.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики позиции потери боевиков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видео
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: видеоДонбасс
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу
Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по ДонбассуПолитика
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую
На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую "ответку" от ВСУДонбасс
В приоритете безработные и нарушители: в
В приоритете безработные и нарушители: в "Л/ДНР" нехватка боевиковДонбасс
Главарь
Главарь "ДНР" Пушилин живет в шикарном особняке, который "отжали" боевики (фото)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять