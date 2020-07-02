Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ

Военные вычислили укрытия оккупантов и сравняли их с землей

Бойцы 54 бригады ВСУ из разведгруппы К-2 недавно показывали видео, как сравняли с землей позицию боевиков в Донецкой области. Однако на этом не закончилось – они повторно нанесли по ней удар.

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Соответствующее видео опубликовано на странице К-2 в Facebook.

Военные напомнили, что на предыдущем видео показывали позицию, на которую приходил и давал интервью Саша "Скиф" (главарь боевиков Александр Ходаковский).

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"Так вот, просмотрев внимательно видео с "ходоком" мы увидели свои ошибки, вычислили более точно места укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в "любимую" позицию Саши "Скифа", которую он нам должным образом "подсветил". Разведчики выполнили задание на отлично. Была полностью уничтожена позиция, ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены три боевика (которые видимо уже никогда не возьмут в руки оружие), уничтожен склад б/к (боекомплект), уничтожен крупнокалиберный пулемет, а уничтоженные и поврежденные автоматы даже никто не считал. Товарищи предатели и русские! Чаще освещайте в медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам, как это делает Саша "ходок", – написали военные.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr/

А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", ВСУ ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Как рассказали сами военные из 24 бригады, благодаря этой новейшей технике оккупанты очень точно били по украинским позициям.

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