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Появились дроны с тепловизором: как ВСУ следят за боевиками ночью

Сегодня, 10:06

Украинские военные теперь смогут следить за противником 24 часа в сутки – беспилотники и ночью теперь видят хорошо

Фото: СНБО
Появились дроны с тепловизором: как ВСУ следят за боевиками ночью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/250/34e/5c725034e46b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/250/34e/5c725034e46b6.jpg Донбасс Украинские военные теперь смогут следить за противником 24 часа в сутки – беспилотники и ночью теперь видят хорошо

У украинских военных появились беспилотные летательные аппараты, которые помогают следить за боевиками на Донбассе даже ночью. Об этом сообщают в волонтерской организации "Вернись живым".

Для военных начали производить беспилотники, уже оснащенные мощными тепловизионными модулями, которые могут выполнять разведывательные функции на передовой. Теперь ВСУ смогут 24 часа в сутки видеть врага.

"На видео – тестовый полет на высоте 400 метров. Согласитесь, качество изображения непревзойденное, как и играющие котик с собачками", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как ночью у противника на одной из позиций происходит движение, удалось зафиксировать в темноте, как приехала машина; также видны сами боевики и даже животные.

Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

А тем временем появились новые доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото российского военного, который принимает участие в войне на Донбассе с 2014 года.

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Тег Донбасс, тепловизор, ВСУ, боевики, беспилотник

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