Появились новые детали по задержанному в России снайперу боевиков с Донбасса

Сегодня, 11:32

На задержанного в Нижнем Новгороде боевика заявил в полицию его же отец

Максим Шадров. Фото: myrotvorets.center
Максим Шадров. Фото: myrotvorets.center

Гражданин Украины Максим Шадров отметился не только участием в боевых действиях против украинской армии, но и преступлением против гражданских лиц в российском Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении на странице Necro Mancer в Twitter.

Отмечается, что на него заявил его же отец.

"Героический снайпер Шадров был задержан по заявлению своего отца. А еще ранее, находясь в Нижнем, был осужден по пункту "г" статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия)", – сообщает Necro Mancer.

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Как сообщалось, сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину. "Воин" числится в базе "Миротворец" как снайпер незаконного вооруженного формирования "Русь". Как писал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", зону боевых действий Шадров покинул после ранения.

Напомним, на днях в СБУ сообщили, что разоблачили вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. ФСБ вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.
Россия, Донбасс, снайпер, грабеж, боевик

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"Сегодня"

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