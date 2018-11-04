Появились новые детали по задержанному в России снайперу боевиков с Донбасса

На задержанного в Нижнем Новгороде боевика заявил в полицию его же отец

Гражданин Украины Максим Шадров отметился не только участием в боевых действиях против украинской армии, но и преступлением против гражданских лиц в российском Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении на странице Necro Mancer в Twitter.

Отмечается, что на него заявил его же отец.

"Героический снайпер Шадров был задержан по заявлению своего отца. А еще ранее, находясь в Нижнем, был осужден по пункту "г" статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия)", – сообщает Necro Mancer.

Как сообщалось, сбежавшего в Россию снайпера сепаратистов депортируют в Украину. "Воин" числится в базе "Миротворец" как снайпер незаконного вооруженного формирования "Русь". Как писал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", зону боевых действий Шадров покинул после ранения.

Напомним, на днях в СБУ сообщили, что разоблачили вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. ФСБ вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.