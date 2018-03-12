Появились видео и подробности, как украинские военные взяли в плен боевика на Донбассе

Боевик Игорь Солоид, который накануне был взять в плен при попытке проникнуть на подконтрольную Украине территорию, не собирался изначально сдаваться в плен и некоторое время колебался, прежде чем бросить оружие. Об этом в интервью "Военному телевидению Украины" рассказали военные, которые принимали участие в задержании боевика.

"9 марта, около 16:00 начался обстрел из стрелкового оружия. Обстрел был не прицельный. И во время него я заметил, что по нашему флангу предпринял попытку пройти между постами, где ведется боевое дежурство, боец незаконного формирования так называемой армии ДНР. Во время своего передвижения он вел огонь. Я его заметил, решил подпустить ближе, и попробовать взять в плен. Крикнул ему, чтобы он бросил оружие, сдавался. Он пару секунд поколебался, кинул оружие на землю", – рассказал украинский военный Николай.

"Благодаря подготовке личного состава, благодаря его моральному духу, удалось схватить бойца так называемой "ДНР". Притом он был с оружием – он не шел сдаваться. Это было прикрытие. Возможно, он был не один. Так получилось, что этого одного и взяли", – добавил военный Андрей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельной механизированной бригады на Луганском направлении пресекли попытку проникновения боевика на подконтрольную Украине территорию.

"После не самого прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74 и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Сейчас боевика передали в компетентные органы", – рассказали в Штабе АТО.

Как сообщалось, сегодня боевики вновь атаковали украинских военных на Донбассе.