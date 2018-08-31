"Поймал парик Кобзона": соцсети отреагировали на ликвидацию Захарченко

Сегодня, 20:49

Главаря боевиков взорвали в кафе "Сепар"

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Донецке 31 августа в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого скончался главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. 

После информации об удавшемся покушении, пользователи соцсетей моментально отреагировали и начали строить прогнозы и пытаться понять, кто стоит за произошедшим. Не обошли вниманием в соцсетях и тот факт, что Захарченко умер вскоре после того, как скончался Иосиф Кобзон.

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Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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Источник:

"Сегодня"

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