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Лесной пожар в Луганской области: число погибших выросло

7 июля, 19:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

По данным спасателей, при пожаре погибли как минимум пять человек

Количество погибших во время масштабного лесного пожара в Луганской области возросло до пяти человек.

Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно, пять человек погибли и девять госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский на своей странице в Facebook написал, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 человека: 15 детей, 6 взрослых. Один в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем).

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в комментарии НВ заявил, что лично видел погибшую женщину, но точное число жертв не знает.

"И когда пробивался в деревню к людям на собственной машине, то видел два ДТП — машины сгорели. Скорее всего, они пытались выехать и просто не видели, куда едут, и друг в друга ударились. А дальше огонь все забрал", — сказал Гайдай.

Также в ГСЧС отметили, что с огнем борются 361 человек из личного состава спасательной службы, а также 85 единиц техники. Также ожидается помощь из еще четырех областей страны.

Напомним, ранее очевидцы, снимавшие огненную стихию на фото и видео, описывали свои ощущения словами "адский ад". А один из комментаторов написал: "Леса в Смоляниново нет. Все сгорело. Горит церковь, горят дома. Пожарки приезжают полупустые. Все сгорело, весь лес".

Видео: Telegram / Харьков 1654

Напомним, ранее серьезные пожары полыхали в Чернобыльской зоне отчуждения – огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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Источник: Сегодня

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