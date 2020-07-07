Лесной пожар в Луганской области: число погибших выросло

Количество погибших во время масштабного лесного пожара в Луганской области возросло до пяти человек.
Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительно, пять человек погибли и девять госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский на своей странице в Facebook написал, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 человека: 15 детей, 6 взрослых. Один в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем).
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в комментарии НВ заявил, что лично видел погибшую женщину, но точное число жертв не знает.
"И когда пробивался в деревню к людям на собственной машине, то видел два ДТП — машины сгорели. Скорее всего, они пытались выехать и просто не видели, куда едут, и друг в друга ударились. А дальше огонь все забрал", — сказал Гайдай.
Также в ГСЧС отметили, что с огнем борются 361 человек из личного состава спасательной службы, а также 85 единиц техники. Также ожидается помощь из еще четырех областей страны.
Напомним, ранее очевидцы, снимавшие огненную стихию на фото и видео, описывали свои ощущения словами "адский ад". А один из комментаторов написал: "Леса в Смоляниново нет. Все сгорело. Горит церковь, горят дома. Пожарки приезжают полупустые. Все сгорело, весь лес".
Напомним, ранее серьезные пожары полыхали в Чернобыльской зоне отчуждения – огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.
Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк