Пожар в Луганской области: появились новые фото и видео ликвидации

Борьбу с огнем ведут более 1600 человек, 200 единиц техники, в том числе два самолета

Продолжается борьба с масштабным пожаром в Луганской области, который вспыхнул вечером 6 июля и охватил площадь в более чем пять тысяч гектаров.

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Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, к борьбе с огнем привлечены 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П.

На месте происшествия развернуты оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Борьба с огнем ведется в круглосуточном режиме.

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Также были опубликованы новые видео, которые показывают, как именно бойцам ГСЧС, Нацгвардии и подразделениям Вооруженных сил Украины приходится гасить пожар на большой территории.

Видео: ГСЧС

Видео: ГСЧС

Видео: ГСЧС

Напомним, сейчас в больнице Новоайдарского района находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров.

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Кроме того, на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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