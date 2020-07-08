Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Пожар в Луганской области: появились новые фото и видео ликвидации

8 июля, 19:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Борьбу с огнем ведут более 1600 человек, 200 единиц техники, в том числе два самолета

Продолжается борьба с масштабным пожаром в Луганской области, который вспыхнул вечером 6 июля и охватил площадь в более чем пять тысяч гектаров.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, к борьбе с огнем привлечены 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П.

На месте происшествия развернуты оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Борьба с огнем ведется в круглосуточном режиме.

Реклама

В тренде
Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

Также были опубликованы новые видео, которые показывают, как именно бойцам ГСЧС, Нацгвардии и подразделениям Вооруженных сил Украины приходится гасить пожар на большой территории.

Видео: ГСЧС

Видео: ГСЧС

Видео: ГСЧС

Напомним, сейчас в больнице Новоайдарского района находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Реклама

Кроме того, на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели Северодонецк Луганская область пожар ГСЧС Новоайдар лесной пожар пожарная авиация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикам
Две гаубицы, блиндаж и много убитых: ВСУ нанесли огромный урон боевикамДонбасс
Боевики
Боевики "накрыли" ВСУ минометным огнем, у военных потериДонбасс
Резников: Россия готова идти на компромиссы по Донбассу
Резников: Россия готова идти на компромиссы по ДонбассуПолитика
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУ
Повторно снесли позицию, у боевиков большие потери: видео удара ВСУДонбасс
ВСУ хорошо
ВСУ хорошо "покрошили" боевиков и их технику: потери оккупантов за неделюДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять