Пожар в Луганской области: появились новые фото и видео ликвидации

Продолжается борьба с масштабным пожаром в Луганской области, который вспыхнул вечером 6 июля и охватил площадь в более чем пять тысяч гектаров.
Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, к борьбе с огнем привлечены 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе два пожарных самолета АН-32П.
На месте происшествия развернуты оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.
Борьба с огнем ведется в круглосуточном режиме.
Также были опубликованы новые видео, которые показывают, как именно бойцам ГСЧС, Нацгвардии и подразделениям Вооруженных сил Украины приходится гасить пожар на большой территории.
Напомним, сейчас в больнице Новоайдарского района находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Кроме того, на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.
Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области
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